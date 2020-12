Jovem é preso em flagrante após matar o irmão com facada no pescoço em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST*

Clisman da Silva Santos, de 18 anos, foi preso em flagrante após matar o irmão, Matheus da Silva Santos, de 19 anos, com uma facada no pescoço. O crime ocorreu no último sábado (28/11), na Rua 13 de março, no bairro Santa Luzia, no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

Os policiais militares foram informados de uma briga familiar em uma casa. No local, encontraram o suspeito com uma faca na mão e um ferimento no braço, e a vítima com um corte profundo no pescoço. Os dois ainda foram socorridos, mas Matheus não resistiu ao ferimento e morreu antes de chegar ao hospital.

O jovem foi encaminhado à 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por homicídio. Segundo o delegado Glaudenor Medeiros, o autor do crime estava embriagado. “Eles chegaram da rua e iniciaram uma discussão por motivos torpes e partiram para vias de fato. Agora, ele aguardará pela audiência de custódia. Seguiremos as investigações sobre o caso”, disse.

Clisman tem passagem pela polícia por consumo pessoal de entorpecentes. Não há registros em nome da vítima.