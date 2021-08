Jovem é preso em Goiânia por aplicar golpes com venda falsa de iPhones no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Goiás, deflagrou a operação “Golpe da Maçã”, na quinta-feira (12/08), por volta das 8h, que resultou na prisão de Lucas Alfredo de Moraes, de 18 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica. A prisão ocorreu na cidade de Goiânia.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, titular do 19° DIP, o rapaz anunciava em sites de compra e venda, aparelhos celulares com preços abaixo do valor de mercado, com o intuito de chamar a atenção das vítimas e aplicar os golpes. No Amazonas, ele fez sete vítimas e conseguiu R$ 6 mil com os golpes praticados.

“Ele aplicou golpes em diversas cidades brasileiras, principalmente em Manaus. O indivíduo criava contas em redes sociais e oferecia os produtos com descontos de até 40%. Após as vítimas efetuarem os pagamentos, elas não recebiam os produtos”, detalhou a autoridade policial.

Ainda conforme Deborah, o jovem contava com a ajuda de uma segunda pessoa, que recebia 30% do valor arrecadado com as fraudes. Após ser preso, o infrator contou que cedia a sua conta bancária para um segundo envolvido nos crimes, e com isso ele também recebia uma parte do dinheiro.

Continua depois da Publicidade

“Agora, as investigações irão continuar para identificar o segundo estelionatário. O mandado de prisão preventiva em nome de Lucas foi expedido pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)”, disse a delegada.

Lucas vai responder pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica. Após os procedimentos cabíveis, permanecerá custodiado em uma unidade prisional de Goiás, à disposição da Justiça.