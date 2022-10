Jovem é preso em Manaus suspeito de assassinar professor em Autazes

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), com o apoio Departamento de Polícia do Interior (DPI), cumpriu, na manhã desta segunda-feira (10/10), às 9h30, mandado de prisão preventiva em nome de Rodrigo Nascimento de Oliveira, 20, por homicídio. A ação ocorreu em uma invasão, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado David Jordão, titular da 35ª DIP, Rodrigo, conhecido como “Bolacha”, é um dos envolvidos na morte do professor Kedson Bentes de Lima, que tinha 20 anos. O crime ocorreu em maio de 2021, na zona rural de Autazes. Na época do crime, durante a investigação, foi constatado que o suspeito tinha uma suposta desavença com a vítima por conta de relacionamentos amorosos.

“Tivemos conhecimento que Rodrigo estava em Manaus, e de imediato, com o apoio do DPI, conseguimos chegar até ao endereço dele e prendê-lo”, explicou o titular.

O mandado de prisão preventiva em nome do suspeito foi expedido em 17 de dezembro de 2021, pela juíza Danielle Fernandes Augusto, da comarca de Autazes. Após os procedimentos cabíveis, Rodrigo ficará à disposição do Poder Judiciário.