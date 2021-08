Jovem é preso por ameaçar pessoas com arma de uso restrito no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram em flagrante, no início da noite de sexta-feira (30/07), um homem, de 21 anos, por porte ilegal de uma pistola de uso restrito, que usava para ameaçar moradores em via pública em Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital).

De acordo com as equipes de policiais, nas viaturas 6292 e 6304, por volta de 18h, receberam informação do Centro de Operações que, no beco Aires da Cunha, bairro Nova Esperança, um indivíduo em posse de uma arma de fogo estava fazendo ameaças para pedestres em via pública.

Os policiais foram até o local, onde identificaram o suspeito e o abordaram. Na revista pessoal, encontraram, em sua cintura, uma pistola calibre 9mm, marca Ekol Firat Magnum, com cinco munições intactas; e em seu bolso, um papelote de substância com característica de maconha, além de R$ 10 em espécie. Com base no flagrante, ele foi encaminhado para a delegacia de Tabatinga para a conclusão dos procedimentos legais.