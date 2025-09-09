A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Jovem é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Manaus

Suspeito foi investigado por dois meses e teve vídeos apreendidos em mandado de busca.

Por Marcia Jornalist

09/09/2025 às 12:24

Notícias policiais – Um homem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (8), suspeito de armazenar e compartilhar diversos arquivos com imagens de pornografia infantil na internet. A identidade do jovem não foi divulgada pelas autoridades.

A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que vinha monitorando o caso por cerca de dois meses.

A denúncia partiu do Conselho Tutelar da zona sul 2, que identificou o suspeito postando vídeos em aplicativos de mensagens voltados a pedófilos.

Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência do acusado, a polícia encontrou diversos vídeos no celular do jovem, contendo imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito. O material apreendido servirá como prova para as investigações.

As autoridades reforçam a importância da denúncia e afirmam que casos envolvendo pornografia infantil serão rigorosamente apurados para proteger vítimas e responsabilizar os envolvidos.

O suspeito permanece detido e à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos na rede de compartilhamento.

