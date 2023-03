Jovem é preso por armazenar vídeos e imagens pornográficas de crianças e adolescentes em computador

Um homem de 19 anos foi preso nesta quarta-feira (1º) com vários vídeos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes no Bairro Aerolândia, em Fortaleza. Um notebook foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, após análise preliminar do material localizado, foi constatado que as imagens que estavam com o suspeito foram baixadas, e não produzidas por ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante disso, as investigações continuam, com foco em encontrar o responsável por produzir o conteúdo. Com a conclusão das investigações, o homem pode ser indiciado também por estupro de vulnerável virtual.

Aliciamento de adolescentes

Há cerca de cinco meses, os investigadores da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) tomaram conhecimento, por meio de registro de boletins de ocorrência, de que um homem teria aliciado adolescentes para gravar vídeos com conteúdos sexuais e enviá-los.

A captação das vítimas ocorria por meio de conversas por um aplicativo de relacionamento. Com a identificação do alvo, os policiais civis solicitaram um mandado de busca e apreensão para dar continuidade às investigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira, com a decisão judicial em mãos, os investigadores prenderam o homem em flagrante por armazenamento de conteúdo de pornografia infantojuvenil.

O que diz a lei

Conforme o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é crime adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena prevista é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (85) 3101-2044 da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa)

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: G1