Jovem é preso por envolvimento na morte de homem que foi baleado e jogado em rio no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), cumpriu nesta sexta-feira (03/09), por volta das 10h, mandado de prisão preventiva em desfavor de Mateus Souza dos Santos, de 20 anos, por participação no homicídio de Denílson da Silva Furtuna, que tinha 22 anos. O crime ocorreu em 1º de dezembro de 2019, na Comunidade Bacuri, zona rural daquele município.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP, a prisão foi efetuada na rua Ribeiro Júnior, bairro Espírito Santo, em Coari. Segundo a autoridade policial, Mateus, juntamente com Manuel da Silva Neto, preso ainda no mês de dezembro daquele ano, efetuaram disparos de arma de fogo contra Denílson e jogaram o corpo do mesmo no rio Mamiá, próximo ao local do crime.

O corpo do jovem foi encontrado dias depois já em estado de decomposição. “Encontramos evidências da participação dos indivíduos na ação criminosa, e durante as investigações foi constatado que a motivação seria uma dívida da vítima. Os autores prepararam uma emboscada para Denílson e o atingiram com dois disparos de arma de fogo”, informou o titular.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a ordem judicial em nome do jovem foi expedida em 12 de dezembro de 2019, pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Mateus Souza dos Santos foi indiciado por homicídio qualificado. Após os trâmites cabíveis na DIP, ele ficará custodiado na unidade prisional do município à disposição da Justiça.