Jovem é preso por estuprar adolescente de 15 anos em área de mata no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), com apoio do Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), cumpriu, na manhã desta sexta-feira (29/04), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva de um indivíduo de 22 anos, por estupro qualificado, contra um adolescente de 15 anos.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da DEP, o crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano, por volta das 7h, em Itacoatiara.

“No dia mencionado, a vítima saiu de sua casa para comprar pão, momento em que o infrator a puxou para uma área de mata e usou de força para praticar o crime contra a adolescente”, disse o delegado.

Barros disse, ainda, que as equipes policiais entraram em diligência em busca do infrator e, não o encontrado em flagrante, ocasião em que foi solicitado o mandado de prisão em nome do mesmo.

Continua depois da Publicidade

A ordem judicial em nome do autor foi cumprida no conjunto Poranga, naquele município.

O indivíduo responderá por estupro qualificado e ficará à disposição da Justiça.