Jovem é preso por estuprar menino de 5 anos no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Jailson Lima Farias, 18, foi preso nesse domingo (25/07) após estuprar um menino de 5 anos na estrada Aquariquaral, zona rural do município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros em linha reta de Manaus).

Continua depois da Publicidade

Segundo o investigador de polícia Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), as diligências em torno do caso tiveram início após a mãe da criança procurar a unidade policial e registrar um Boletim de Ocorrência (BO), informando que seu filho havia sido vítima de estupro.

“Na ocasião, a mãe da criança relatou que seu filho estava brincando no sítio onde moram, quando Jailson chamou a criança para brincar em uma área de mata, local onde tirou a roupa do menino e consumou o abuso”, explicou Gonzaga.

Ainda de acordo com o gestor, após as equipes policiais tomarem conhecimento do fato criminoso, seguiram em diligências até estrada Aquariquaral e, durante as buscas, encontraram o infrator escondido em uma residência. Já a vítima, foi encaminhada a uma unidade hospitalar do município, onde passou por exame de corpo de delito que confirmou o abuso.

Continua depois da Publicidade

Há suspeita também que o homem tenha Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

Jailson foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos trâmites cabíveis, ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.