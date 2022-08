Jovem é preso por matar amigo durante discussão após bebedeira no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prenderam em flagrante, na tarde de domingo (07/08), às 16h, Alan Bitencourth Menezes, de 21 anos, pelo homicídio de José Rodrigues de Souza, que tinha 50 anos, conhecido como “Tita”. O crime ocorreu na manhã daquele mesmo dia, às 9h, na comunidade Terra Presa, em Manicoré.

O investigador Sidney Silva, gestor da unidade policial, esclareceu que a vítima e o autor eram amigos e estavam ingerindo bebida alcoólica, em uma festa, desde sábado. Certo momento, eles estavam voltando para a comunidade e tiveram um desentendimento.

“Em depoimento, Alan relatou que a vítima havia consumido cocaína, tipo oxi, e estava dizendo que iria matar alguém. No caminho, José achou uma faca e colocou na cintura. O infrator ficou receoso e começou a monitorar as atitudes da vítima, que, em determinado momento, puxou a faca e tentou matar o autor”, explicou.

O investigador informou, ainda, que nesta ocasião, os indivíduos travaram uma luta corporal, momento em que Alan conseguiu tirar a faca da mão de José e desferiu contra o mesmo, que agonizou no local até morrer.

“Nós tomamos conhecimento do fato após a população deter Alan, em razão do cometimento do crime. De imediato fomos ao local para efetuar a prisão. A comunidade estava agitada devido à morte de José. Assim que chegamos na localidade, demos voz de prisão ao autor”, disse.

Alan responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.