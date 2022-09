Jovem é preso por roubar R$2 mil de loja de produtos agrícolas na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, na manhã desta quarta-feira (21/09), por volta das 10h, mandado de prisão preventiva em nome de Vitor Luís Silva do Rosário, 23, por roubo a uma loja de produtos agrícolas, localizada na avenida Torquato Tapajós. A prisão foi efetuada no bairro Tancredo Neves, zona leste.

O delegado Mauro Soares, titular da unidade policial, disse que o crime ocorreu no dia 8 de junho deste ano, ocasião em que Vitor e outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, aproximadamente, 2 mil reais em dinheiro da loja agrícola e empreenderam fuga em seguida.

“Naquele mesmo dia, nossas equipes localizaram e apreenderam a motocicleta usada no roubo. Continuamos as investigações, identificamos o jovem, solicitamos à Justiça a ordem judicial em nome dele e, na data de hoje, cumprimos o mandado”, disse.

O titular enfatizou que as equipes continuarão com as investigações para identificar e prender o outro envolvido no crime.

Vitor responderá por roubo majorado e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.