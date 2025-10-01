Jovem é preso por roubo de R$ 25 mil em posto de combustível no Amazonas

Notícias Policiais – Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (30), suspeito de envolvimento no roubo de R$ 25 mil em espécie e de um aparelho celular em um posto de combustível no bairro Centro, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). Segundo o delegado Jorge Arcanjo, o crime ocorreu na segunda-feira (29). O investigado trabalhava no estabelecimento e teria agido em parceria com Franciano da Silva Passos, de 21 anos, que está sendo procurado. A dupla alugou uma motocicleta e, usando uma pistola, roubou o dinheiro e o telefone de uma funcionária.

PUBLICIDADE

“Durante as diligências, efetuamos a prisão do indivíduo em uma ‘boca de fumo’, no bairro Ipiranga. Com ele, apreendemos entorpecente, supostamente maconha. Na ocasião, ele confessou o crime e indicou o ponto onde havia enterrado parte do material usado no roubo ao estabelecimento”, relatou o delegado.

Leia também: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

PUBLICIDADE

No local indicado, foram encontrados uma camisa de manga comprida, uma balaclava, um chapéu camuflado e o celular roubado, que foi recuperado e devolvido à vítima. O dinheiro subtraído ainda não foi localizado. O suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

As diligências continuam para localizar e prender Franciano da Silva Passos. Informações podem ser enviadas, de forma anônima e segura, pelos números (92) 98416-7380 (disque-denúncia da 74ª DIP de Borba), 197 e (92) 3667-7575 (Polícia Civil), ou 181 (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas). A identidade do denunciante será preservada.