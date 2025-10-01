A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Jovem é preso por roubo de R$ 25 mil em posto de combustível no Amazonas

Preso trabalhava no posto e confessou o roubo, enquanto comparsa segue foragido.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 19:44

Ver resumo

Notícias Policiais – Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (30), suspeito de envolvimento no roubo de R$ 25 mil em espécie e de um aparelho celular em um posto de combustível no bairro Centro, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). Segundo o delegado Jorge Arcanjo, o crime ocorreu na segunda-feira (29). O investigado trabalhava no estabelecimento e teria agido em parceria com Franciano da Silva Passos, de 21 anos, que está sendo procurado. A dupla alugou uma motocicleta e, usando uma pistola, roubou o dinheiro e o telefone de uma funcionária.

PUBLICIDADE

“Durante as diligências, efetuamos a prisão do indivíduo em uma ‘boca de fumo’, no bairro Ipiranga. Com ele, apreendemos entorpecente, supostamente maconha. Na ocasião, ele confessou o crime e indicou o ponto onde havia enterrado parte do material usado no roubo ao estabelecimento”, relatou o delegado.

Leia também: Menino de 14 anos é dopado e estuprado por homem que conheceu em jogo de Free Fire no Amazonas

PUBLICIDADE

No local indicado, foram encontrados uma camisa de manga comprida, uma balaclava, um chapéu camuflado e o celular roubado, que foi recuperado e devolvido à vítima. O dinheiro subtraído ainda não foi localizado. O suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

As diligências continuam para localizar e prender Franciano da Silva Passos. Informações podem ser enviadas, de forma anônima e segura, pelos números (92) 98416-7380 (disque-denúncia da 74ª DIP de Borba), 197 e (92) 3667-7575 (Polícia Civil), ou 181 (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas). A identidade do denunciante será preservada.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Band é condenada a indenizar Pablo Marçal em R$ 50 mil após apresentador chamá-lo de “lixo humano”

Na ação, a defesa de Pablo Marçal argumentou que as falas configuraram ofensas pessoais que ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa.

há 27 minutos

Amazonas

Amazonas não registra casos de intoxicação por metanol, diz FVS-RCP

Nota Informativa nº 03/2025 orienta identificação e notificação rápida.

há 30 minutos

Amazonas

Ministério Público pede anulação do concurso público de Urucurituba por irregularidades

Segundo o MP, o concurso apresenta vícios considerados insanáveis, que comprometem a sua validade e ferem princípios constitucionais.

há 49 minutos

Polícia

Mulher é executada a tiros em via pública no bairro Petrópolis em Manaus

Corpo removido pelo IML e DEHS analisa imagens para chegar ao atirador.

há 52 minutos

Política

Comissão da Câmara derruba benefício controverso para Refinaria da Amazônia sugerido por Omar Aziz

A decisão representou uma derrota política para o senador Omar Aziz (PSD-AM), autor da emenda.

há 54 minutos