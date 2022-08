Jovem é preso por tentar matar cunhado e alega que esfaqueou o homem para defender a irmã de agressão em Manaus

Redação AM POST

Uma equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriu, na manhã de quarta-feira (16/08), por volta de 9h30, mandado de prisão preventiva em nome de João Vitor Borrego da Silva, de 19 anos, pela tentativa de homicídio praticada contra seu cunhado, um homem de 33 anos. O crime ocorreu no dia 24 de julho deste ano, por volta das 18h50, na rua Maçã, comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

O delegado Mauro Duarte, titular na unidade policial, esclareceu que, na ocasião do crime, o autor desferiu quatro golpes de faca na região do peito e traqueia da vítima. A motivação seria o fato de o homem agredir fisicamente a irmã do autor.

“A vítima foi socorrida pela sua irmã e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, e, posteriormente, transferida ao HPS João Lúcio Pereira Machado, onde permaneceu internada por duas semanas, diante da gravidade”, disse.

Conforme o titular, os policiais civis do 30º DIP realizaram várias diligências para prender João Vitor, porém, sem sucesso, o que motivou a divulgação da imagem do infrator em meios de comunicação, no dia 8 de agosto deste ano.

“A equipe de investigação entrou em contato com o advogado do jovem, e este compareceu à delegacia a fim de esclarecer as circunstâncias do fato, ocasião em que foi cumprida a ordem judicial em seu nome”, explicou.

Decisão judicial

O mandado foi expedido no dia 27 de julho deste ano, pela Central de Plantão da Comarca de Manaus.

Procedimentos

João Vitor responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.