Jovem é preso por vender drogas com Pix durante festa em Itapiranga

Notícias Policiais – Um jovem de 19 anos foi preso neste sábado (26), na Praça do Sagrado Coração, no Centro de Itapiranga (a 227 km de Manaus), suspeito de comercializar entorpecentes durante as comemorações pelos 117 anos do município. Segundo a polícia, o rapaz teria saído de Itacoatiara (a 176 km da capital) com a intenção exclusiva de vender drogas no evento.

De acordo com os policiais, o jovem utilizava um método moderno para receber pagamentos: um QR Code vinculado ao sistema de Pix. Ele circulava com parte da droga e, após abordagem, os agentes realizaram diligências até o local onde o suspeito estava hospedado, onde encontraram o restante dos entorpecentes e uma balança de precisão, utilizada para fracionar e pesar os produtos ilícitos.

PUBLICIDADE

Leia também: Governo Lula retira Brasil de aliança internacional em memória do holocausto

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Itapiranga, onde ficará à disposição da Justiça. Ele deverá responder por tráfico de drogas.

Durante o período de festividades, as polícias Civil e Militar seguem em operação integrada com o objetivo de garantir a segurança da população e dos visitantes. As autoridades reforçam que qualquer denúncia ou solicitação de ajuda pode ser feita pelo número do Linha Direta: (92) 99523-2533.