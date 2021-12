Jovem é preso suspeito de estuprar e arrancar pedaço do braço de mulher

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Uma mulher de 25 anos, foi encontrada sem roupa e com duas lacerações pelo corpo nesta quinta-feira (9/11) em São Sebastião, no Distrito Federal. Jeferson Lopes de Jesus, 20 anos, foi preso suspeito de cometer o crime.

Após receberem denúncia, Polícia Militar do Distrito Federal foram ao local descrito e, durante a revista pessoal, encontrou apenas Jeferson Lopes de Jesus, com as roupas sujas de sangue e terra. Os policiais acreditam que o homem tenha utilizado um facão para arrancar pedaços do braço da mulher.

O suspeito apresentava sinais de embriaguez e teria dito aos policiais que passou em um bar após o fim do expediente. Durante a abordagem, foram encontrados machucados no braço, costas e rosto do rapaz. Segundo os policiais, dentro do carro, havia um pedaço de carne, que aparentava ser humana. A lateral do veículo também continha marcas de sangue.

Ao revistarem a mochila do autor, foi encontrada uma camisinha fechada e outra embalagem de preservativos, aberta e sem o conteúdo.

Inicialmente, o homem afirmou que teria pegado o carro emprestado com um amigo e que não estava com nenhuma mulher. Ele não soube explicar os vestígios de sangue no veículo. Com isso, os policiais iniciaram uma busca pela região e encontraram a mulher em um barranco próximo de onde Jeferson havia sido abordado. A jovem estava completamente nua, desacordada e perdendo muito sangue.

Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram os primeiros socorros e levaram a vítima para o Hospital Regional do Paranoá. O homem foi preso e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

O proprietário do veículo foi identificado e compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele confirmou que havia emprestado o carro para Jeferson.

*Com informações do Metrópoles