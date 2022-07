Jovem é preso suspeito de importunar e tentar estuprar 5 mulheres indígenas em Manaus

Redação AM POST

Wilson Palácio Rodrigues, de 19 anos, conhecido como “Mute”, foi preso nessa quinta-feira (28/07) pelos crimes de estupro qualificado tentado e importunação sexual, praticados contra cinco vítimas indígenas, na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

O delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste e do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a decisão judicial, expedida pela Central de Inquéritos, em nome de Wilson foi cumprida após ele se apresentar na unidade policial, na presença de um advogado, visto que ele já suspeitava que poderia ser preso.

“Ele se apresentou pensando que poderia ser preso por roubo. Todos esses crimes sexuais praticados por Wilson aconteceram na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona oeste. Nós acompanhamos a mesma forma de atuação do suspeito nestes casos”, destacou.

Crimes

Rodrigo explicou que o primeiro caso ocorreu no dia 25 de dezembro de 2021, às 6h, contra uma mulher, de idade não identificada, que, enquanto dormia, foi surpreendida pelo autor que estava por cima da mesma e tentava pegar em suas partes íntimas. Na ocasião, ela começou a gritar por ajuda e percebeu que ele estava com um objeto em suas mãos que parecia uma faca, porém, para não ser pego, este fugiu sem consumar o ato.

Continua depois da Publicidade

“Já no dia seguinte, dia 26, houve o segundo crime, quando, por volta das 5h, uma mulher de idade também não identificada, acordou ao perceber que alguém havia deitado em sua cama, e, ao olhar para o lado, se deparou com “Mute”, se masturbando nas suas costas. Ela gritou por socorro e ele se evadiu do local para não ser preso, mas continuou a intimidá-la para não o denunciar”, comentou.

Ainda conforme Barreto, no terceiro delito, ocorrido no dia 4 de abril deste ano, às 4h, a vítima foi uma adolescente de 17 anos, que, estava em casa dormindo sozinha, quando alguém se deitou ao seu lado e tentou agarrá-la por trás. Em seguida, ela percebeu que se tratava de Wilson, e pediu ajuda. Neste momento, ele empreendeu fuga pela janela.

Continua depois da Publicidade

“Um quarto delito foi praticado contra um idosa de 74 anos, no dia 6 de maio deste ano, por volta das 3h. Ela estava dormindo em casa, quando acordou com o suspeito tentando retirar suas roupas. Neste momento ela gritou por socorro e seu filho conseguiu entrar no quarto, percebendo que se tratava de “Mute”, que fugiu pela janela. A vítima acrescentou que ele já havia tentado abusar de sua filha”, disse.

Wilson responderá por estupro qualificado tentado e importunação sexual. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.