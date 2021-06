Jovem é preso tentando jogar maconha para dentro de cela em delegacia de Itapiranga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes de investigação da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante, na noite de domingo (06/06), por volta das 22h, um jovem de 20 anos, no momento em que ele tentava introduzir uma porção de maconha do tipo skunk, no interior da carceragem da unidade policial.

O delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, explicou que as equipes policiais flagraram o indivíduo com a droga. Nogueira informou que ele estava com uma corda e, no momento, tentava lançar o entorpecente para o interior da carceragem, para alguns detentos que estão custodiados no local.

“O indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encontra-se à disposição da Justiça. Instauramos um Inquérito Policial (IP) para apurar para qual dos detentos a droga seria enviada, bem como identificar quem é o fornecedor do material”, afirmou Aldiney.

A autoridade policial contou também que, durante aquela mesma noite, houve alguns ataques de vandalismo em pontos da cidade, onde um micro-ônibus e o Mercado Municipal foram incendiados.

“Estamos apurando se esses ataques teriam partido de detentos que estão na carceragem da delegacia, e seguimos averiguando denúncias sobre possíveis executores desses atentados. Ressalto também que estamos intensificando o policiamento para conter o avanço dos ataques à ordem pública para assim garantir a segurança da população”, enfatizou o delegado.