Jovem é preso tentando passar drogas para dentro de cela da Delegacia de Borba

Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), detiveram na madrugada deste sábado (31/10), um jovem de 19 anos surpreendido quando tentava enviar material entorpecente, através de uma “teresa”, para uma das celas da Delegacia de Polícia de Borba, cidade que fica a 149 km de Manaus.

Conforme relatos dos policiais, a equipe se encontrava em patrulhamento de segurança nas ruas de Borba, quando avistaram o jovem tentando repassar as drogas. O mesmo foi abordado e, questionado, confessou que as drogas foram enviadas por um outro homem, que tinha estoque das mesmas e armas de fogo em sua residência. A materialidade escondida no endereço citado, pertenceria ao presidiário de 23 anos, a quem era destinada a remessa encontrada pelos policiais.

A equipe foi ao endereço fornecido pelo remetente das drogas e encontrou um homem de 39 anos e um celular onde constava que o estoque de drogas e armas estaria escondidas na residência da avó do suposto braço direito do presidiário.

Ao chegar na casa da idosa, os policiais foram autorizados por um homem de 28 anos a entrar e realizar buscas sendo encontrado no local, 310 gramas de supostamente maconha skank; 100 gramas de supostamente cocaína; 338 gramas de supostamente oxi; cinco aparelhos celulares; uma espingarda calibre 12 com oito munições do mesmo calibre intactas; uma pistola PRK calibre .380 com duas munições do mesmo calibre intactas; uma motocicleta Honda Pop 10CC cor azul e branca e a importância de R$ 300 em espécie.

Diante dos fatos, todos os envolvidos na ocorrência receberam voz de prisão e foram conduzidos com a materialidade ao 74o. Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências.