Jovem é preso vendendo drogas no bairro Colônia Oliveira Machado

A Polícia Militar por meio da Força Tática deteve, na noite de quinta-feira (07/01), um jovem de 21 anos que atuava no comércio ilícito de drogas, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus.

A ação ocorreu por volta das 20h30, na rua São Geraldo, no Colônia Oliveira Machado, quando o jovem, apresentando atitude suspeita, foi abordado pela equipe militar tática da viatura 1726, que fazia patrulhamento na área. Durante revista, os militares encontraram no bolso dele uma porção de tamanho médio de substância com características de maconha “skunk”.

Indagado se possuía mais substâncias ilícitas, o jovem confirmou que tinha armazenadas mais drogas em uma casa abandonada, situada no beco São Geraldo, no mesmo bairro. No local informado, os policiais localizaram o restante do material ilícito, em relevante quantidade.

No total, foram apreendidos 11 tabletes com aspecto de maconha “skunk”; cinco porções médias enroladas em plásticos da mesma substância; duas porções médias empacotadas em plástico possivelmente do tipo cocaína; além de uma balança digital.

Com base nos fatos, o jovem foi apresentado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

