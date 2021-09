Jovem é procurado pela polícia por assalto a drogaria no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Klinger Oliveira da Silva, 21, que está sendo procurado por roubo majorado, ocorrido nesta segunda-feira (30/08), por volta das 19h30, em uma drogaria localizada no bairro Novo Horizonte, naquele município.



De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, por volta das 23h do mesmo dia, outro indivíduo, de identidade não revelada, foi apresentado na DIP por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em posse de dois telefones celulares que, posteriormente, foram reconhecidos pela vítima, sendo ela uma funcionária do estabelecimento roubado.



“Fazendo as investigações, descobrimos que esse homem apresentado pela PMAM, tem participação no roubo, mas não era o indivíduo que entrou na drogaria e rendeu a funcionária. Diante disso, continuamos os trabalhos policiais e identificamos como autor do delito, o Klinger”, detalhou o titular.



Ainda conforme a autoridade policial, toda a ação criminosa foi registrada por meio das câmeras de segurança do circuito interno do local. Segundo ele, o indivíduo conseguiu escapar para uma região de mata, naquele município.



Disque-denúncia – Nogueira pede a quem tiver informações acerca da localização de Klinger Oliveira da Silva entre em contato pelo (92) 99523-2533, o disque-denúncia da 38ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.