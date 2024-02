Jovem é torturado por integrantes do ‘Tribunal do Crime’ em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem de 22 anos foi torturado por integrantes do ‘Tribunal do Crime’ no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (7).

Segundo a polícia , o homem foi encontrado após sair correndo de uma área de mata localizada no Beco Buriti, por volta das 16h.

A equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), realizava patrulhamento na área quando visualizou o homem em via pública com várias hematomas.

O homem relatou que quatro membros de uma facção estavam o torturando por conta de acusação de roubo um mercadinho no bairro. O homem foi resgatado e o caso é investigado pela Polícia Civil.

