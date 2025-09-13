Jovem é vítima de assalto em plena luz do dia no bairro São Jorge em Manaus; vídeo

Notícias policiais – Uma jovem foi assaltada em plena luz do dia, nesta sexta-feira (12), no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus. A ação foi registrada por câmeras de segurança e mostra a rapidez com que os criminosos agiram.

De acordo com testemunhas, a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e, em poucos segundos, rendeu a jovem, levando os pertences dela antes de fugir com o comparsa.

As imagens mostram que a ação criminosa durou apenas alguns instantes. A vítima, bastante abalada, não sofreu ferimentos físicos.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, e informações que possam ajudar a identificar os suspeitos podem ser repassadas ao disque-denúncia 181 ou pelo 190.

