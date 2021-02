Jovem envolvido em homicídio é preso em flagrante na zona Norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu, em flagrante, na manhã de quarta-feira (17/02), por volta das 9h, um homem identificado como Carlos Eduardo Gomes do Nascimento, 22, por envolvimento no homicídio de Eliomar Nilas de Oliveira Carneiro, de 38 anos.

O crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 3h, na rua Itaeté, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O segundo envolvido no crime, Franciney Mendes Vieira, de idade não identificada, está sendo procurado.

A ação foi coordenada pelos delegados Charles Araújo e Marília Campello, titular e adjunta da DEHS, respectivamente. De acordo com a delegada Marília, na ocasião do crime, a vítima e os autores estavam consumindo bebidas alcoólicas, momento em que se desentenderam e tiveram uma discussão, que resultou no homicídio de Eliomar.

“Imediatamente iniciamos as diligências e efetuamos a prisão de Carlos. Durante depoimento, ele informou que durante o desentendimento, eles se agrediram fisicamente e Franciney desferiu os golpes de faca em Eliomar, que veio a óbito no local”, explicou à delegada.

Segundo a autoridade policial, as equipes efetuaram a prisão de Carlos naquele mesmo bairro, com a ajuda dos familiares da vítima, que o reconheceram como envolvido no delito. “O mesmo nega o envolvimento no crime e alega que o homicídio teve participação somente de Franciney”, relatou.

Ainda conforme a delegada, Franciney fugiu após cometer o crime, portanto ele segue sendo procurado e as buscas seguem em andamento para localizar o infrator.

Disque-denúncia – As pessoas que souberem a localização de Franciney devem entrar em contato com pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Procedimentos – Carlos foi autuado em flagrante por homicídio. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

