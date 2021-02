Jovem faz postagem no Facebook antes de ser executada por facção no AM: “venho aqui para me despedir de todos”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Viralizou nas redes sociais postagens da adolescente, Cristiane Carvalho Guimarães, de 17 anos, feitas entes dela ser dopada, estuprada e assassinada no último sábado (13), em Itapiranga, a 226 quilômetros de Manaus.

No texto, a jovem avisa que vai morrer e se despede de amigos e familiares além de narrar a violência pela qual sofreu. Ela pede desculpas aos pais e aos filhos, e descreveu os nomes dos suspeitos que a violentaram e a mataram a tiros.

“Venho aqui para me despedir de todos. Vou morrer daqui a pouco. O Licinho e o Campanga me estupraram uma noite inteira. Eles vendem droga e drogam a gente e depois estupram e batem. (Licinho, filho da macumbeira Iza e campanga Weliton). O Licinho me coronhou com uma arma 38. Me perdoa pai me perdoa mãe me perdoa meus filhos. Saiam dessa vida loka (sic)”, escreveu Cristiane.

Após o crime, o perfil da vítima foi usado pelos bandidos para darem as coordenadas sobre o local onde abandonaram o seu corpo com a assinatura da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no fim da mensagem.

O corpo da vítima foi encontrado exatamente no local indicado pelos criminosos. As investigações que apuram o caso apontam que a vítima teria sido executada por acerto de contas. Ela teria uma dívida de R$3 mil com fornecedores de drogas do município.

Licinho e Weliton seguem sendo procurados pela polícia.