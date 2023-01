Jovem fica ferido após ser atingido com gargalo de garrafa em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado apenas como Cristian de 23 anos, ficou ferido após ser atingido com golpes de um gargalo de garrafa de vidro, em um bar localizado na rua Belém, bairro Nossa da Graças , zona Centro-Sul de Manaus.

A vítima estava consumindo bebida alcoólica no local junto com um homem chamado Beto, momento em que os dois se desentenderam e chegaram as vias de fato. O homem desferiu vários golpes que atingiram a costela, orelha, tórax e região do pescoço de Cristian. O suspeito se evadiu do local, de acordo com as informações preliminares de populares.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, não encontrou a vítima. Ainda conforme as informações, Cristian saiu andando do local e foi socorrido pelo pai dele.