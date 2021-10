Jovem grávida é dopada e estuprada por técnico de enfermagem dentro de hospital em Itacoatiara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma mulher de 24 anos, grávida de cinco meses, denunciou para a polícia, que na última segunda-feira (25), foi dopada e estuprada por um técnico de enfermagem no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, após procurar a unidade de saúde por sentir fortes dores no estômago devido uso de dipirona.

A vítima relata que foi atendida primeiramente por uma enfermeira e um médico, em seguida foi encaminhada para a sala de medicação para colocar o acesso e realizar uma punção na virilha da grávida. Em determinado momento, ela conta que ficou sozinha com o técnico, que foi designado para continuar o procedimento região da virilha dela, momento em que ele aplicou, por meio de uma seringa, um medicamento que não informou para a vítima qual era.

Logo em seguida, a jovem começou a ficar sonolenta e adormeceu. Ela conta que ao acordar com dores nas partes íntimas, o funcionário estava com as mãos em sua vagina. O homem também havia deixado marcas de “chupões” em seu seio e nádegas.

Ela reconheceu ele e ficou novamente inconsciente. Quando acordou, ela informou para a enfermeira o que tinha acontecido e ligou para a mãe, que foi ao hospital atrás do homem. No entanto, ele já tinha fugido do local.

De acordo com a mulher, o diretor do hospital foi acionado e garantiu a demissão do técnico de enfermagem mas teria pedido para que a gestante não divulgasse o que aconteceu para não manchar a imagem do hospital.

A vítima procurou a delegacia e registrou o caso. Ela passou por exames de corpo de delito que comprovaram o estupro, mas o acusado ainda não foi preso.

Segundo a mulher, em conversa com outras funcionárias do hospital, ela descobriu que não é a primeira vítima do estuprador e que o homem já responde a outros processos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá investigar o caso.