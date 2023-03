Jovem marca encontro com homem na internet e é estuprada por amigos dele

Uma jovem, de 25 anos, denunciou à Polícia Militar que foi estuprada por outro dois jovens na madrugada desta quarta-feira (1°) no bairro Jardim Primavera, zona Oeste de Boa Vista. Os suspeitos do crime foram presos.

Segundo o registro policial, a vítima contou que conheceu um jovem, de 27 anos, pela internet. Após algumas conversas, os dois combinaram de sair para um bar.

No local, a jovem disse que encontrou mais três amigos dele, uma mulher de 23 anos e dois jovens, de 27 e 28, suspeitos de cometerem o crime. A vítima começou a beber álcool e ao perceber que estava ficando bêbada, foi orientada pelo paquera a ir para a casa dele com os dois amigos.

Quando chegou na residência, a jovem ficou do lado de fora a espera de um carro de aplicativo que a levasse para casa. Na ocasião, os suspeitos convidaram ela para entrar.

A vítima contou que, com medo de ficar na rua, ela aceitou o convite. No sofá da residência, um dos jovens começou a acariciar as pernas dela e tentou beijá-la. Em seguida, ele a estuprou.

Ainda de acordo com a PM, o outro jovem, de 28 anos, também violentou a vítima. Durante a violência, o jovem com quem ela estava conversando chegou no local e começou a xingá-la.

Na ocasião, ela conseguiu fugir. No entanto, o paquera a perseguiu de carro e a ameaçou de morte caso denunciasse o caso para a polícia.

Aos policias, os suspeitos e o jovem com quem a vítima estava se relacionando negaram os crimes. Eles disseram que a vítima entrou na casa por vontade própria e que a relação foi consentida.

Os dois jovens foram presos e encaminhados para o 5° Distrito Policial para as devidas providências.

Fonte: G1