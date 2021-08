Jovem mata os pais em cena “macabra” e tira a própria vida; veja fotos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O médico urologista Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos, que também era pastor da Igreja Missão, na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, foi encontrado morto junto com a esposa, Raquel Heringer Cesar, de 61 anos, no apartamento da família em Itapuã, na manhã desta quarta-feira (4). Conforme a Polícia Civil, a suspeita é que o autor do crime seja o filho das vítimas, identificado como Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos, que teria esfaqueado os pais e depois tirado a própria vida. A cena do crime, no entanto, chamou a atenção dos policiais, por conter cruzes e escritos em vermelho, além de páginas da Bíblia queimadas.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o imóvel estava revirado. De acordo com o DHPP (Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa), o jovem cometeu suicídio após o crime. Ele se jogou de um ponte entre Vila Velha e Vitória. O corpo foi encontrado pelos bombeiros na manhã de hoje.

Segundo a investigação, Guilherme teria ingerido bebida alcoólica a noite toda e, em determinado momento, pegou uma faca na cozinha e foi até o quarto para esfaquear a mãe, que estava dormindo. O pai acordou com o ato e entrou em luta com o filho para tentar impedí-lo, mas acabou sendo esfaqueado também.

Segundo o UOL, depois de matar os dois, o jovem teria ligado para parentes e dito que “tinha cometido uma besteira”. Em seguida, fugiu do local com o carro do pai. O caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca, segundo a Polícia Civil.

A faca utilizada pelo suspeito foi apreendida e será levada para perícia. Os corpos do casal e do filho foram encaminhados para o DML (Departamento Médico Legal) de Vitória para serem liberados para os familiares e para realizar exame.

De acordo com uma familiar próxima às vítimas, Guilherme Hering Cesar, que era estudante de medicina, passava por “sérios distúrbios mentais” durante a pandemia e estaria em tratamento com profissionais qualificados.

Cena do crime chocou a PM

Dentro do apartamento, foram encontrados elementos que chamaram a atenção dos policiais. Desenhos de cruzes, um versículo bíblico, páginas da Bíblia queimadas e os dígitos 666 nas portas — considerado o “número da besta” por religiosos — estavam na cena do crime.