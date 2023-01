Jovem matou namorada idosa com facada no peito sem qualquer possibilidade de defesa, diz delegada em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NFC), da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu na quarta-feira (25/01), por volta das 15h30, Filipe da Silva de Sousa, 26, conhecido como “Zarolho”, que estava sendo procurado pelo feminicídio de Maria Samaritana Rodrigues Garcia, que tinha 60 anos. O crime ocorreu no dia 8 de novembro de 2022, na quitinete em que a vítima morava na rua Jupurutu, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

Conforme a delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio, as investigações iniciaram logo após o crime, e foi possível constatar que o autor do fato seria Filipe, com quem a vítima estava se relacionando há cerca de dois meses.

“No decorrer das investigações, constatamos que esse indivíduo tinha cometido o feminicídio da vítima, que foi a óbito com uma facada no peito, sem qualquer possibilidade de defesa. Após o crime, ele saiu do local levando duas malas com vários objetos, entre eles um aparelho celular, cafeteira e roupas, e foi para o bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, onde vendeu tudo”, detalhou a delegada.

Ainda segundo Marília, vizinhos chegaram a ouvir gritos no dia 8 de novembro e, inclusive, viram o indivíduo saindo com as malas, mas estranharam o fato de Maria Samaritana ter sumido, foi quando no dia 10 daquele mês, resolveram arrombar a porta de sua casa e a localizaram morta.

A autoridade policial destacou a importância da participação da sociedade, que realiza denúncias, por meio dos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, e pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e ajuda as equipes de investigação a prender esses criminosos.

Foi solicitada à Justiça a prisão de Filipe, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário, após isso, os policiais realizaram diversas diligências a fim de localizar e prender o infrator.

O delegado Marcelo Martins, titular do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que ontem, os policiais receberam denúncias da população, com informações de que o indivíduo estaria nas proximidades da Feira Manaus Moderna, bairro Centro, tentando fugir em um dos barcos para o município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

“Com base nessa denúncia, realizamos buscas pela localidade e conseguimos localizá-lo. Ele foi capturado e ainda deu um nome falso, mas em seguida revelou seu nome verdadeiro. Na sequência, ele foi encaminhado à DEHS, onde durante depoimento confessou com frieza a prática criminosa”, contou Martins.

Filipe responderá por feminicídio. Ele será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.