Jovem morre e outros dois ficam feridos após tiroteio em bar no bairro Mutirão

Redação AM POST

Um tiroteio, deixou duas pessoas feridas e uma morta, na noite desta sexta-feira (23), em um bar localizado no bairro Mutirão, zona Leste de Manaus. As vítimas foram identificadas como: Jhonatan Pantoja Videira, de 20 anos, Francisco Janderson Monteiro Lobato de 27 anos e Vagner França da Silva, de 25 anos.

Testemunhas relataram que as vítimas estavam no local quando foram surpreendidas por criminosos armados que efetuaram os disparos. Jonathan foi atingido com tiros no tórax, Francisco foi baleado no abdômen e Vagner foi alvejado com tiro na perna e no braço.

Continua depois da Publicidade

Populares socorreram os feridos e o encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, mas Jonathan não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Os demais seguem internados e o estado de saúde de ambos não foi divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.