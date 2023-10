Jovem morta foi estuprada após assassinato, diz polícia

O suspeito de assassinar a fisioterapeuta Larissa Araújo, preso após capotamento do veículo que levava o corpo dela na última segunda-feira (2), afirmou que estuprou a vítima após matá-la, amarrando os braços e as pernas dela antes de tentar se livrar do corpo. O suspeito confessou o crime à polícia após apresentar divergências sobre o caso em depoimento. O caso ocorreu em Rio Verde (GO).

O suspeito teria apontado outro homem como o responsável pelo assassinato de Larissa e disse que teria sido contratado para fazer apenas a ocultação do corpo da jovem. O homem apontado pelo suspeito como autor do assassinato chegou a ser detido pela polícia, que descartou qualquer envolvimento dele com o crime após diligências.

Após algumas horas de interrogatório, o suspeito preso ontem confessou o crime, informou o delegado responsável pelas investigações.

“Ele assumiu a autoria do crime, disse que entrou na casa da vítima, pulando o muro da frente, ingressando na porta que estava aberta e furtou alguns objetos dela e depois matou ela, disse ainda que amarrou os braços dela e a estuprou”, disse o Delegado Caio Martines.

O homem disse que cometeu o crime por ordem de outra pessoa, mas a polícia desconfia que ele tenha agido sozinho. As investigações do caso continuam e o homem preso, que não teve identidade divulgada, está à disposição da Justiça.

O corpo de Larissa foi encontrado na tarde desta segunda-feira (2) na BR-060, amarrado e enrolado em um lençol, após ser ejetado do veículo dela, que capotou na rodovia.

O carro era dirigido pelo suspeito do crime, que chegou a fugir, mas foi preso em flagrante. O homem tentou incriminar o ex-namorado da jovem, mas a polícia acredita que ele agiu sozinho.

*Com informações da assessoria