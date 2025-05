Jovem nega abandono de bebê encontrado em carrinho na zona Sul de Manaus

Notícias Policiais – O caso do bebê encontrado sozinho em um carrinho no bairro Crespo, zona Sul de Manaus, no último domingo (27), ganhou novas informações após o jovem identificado como Douglas dar sua versão dos fatos em entrevista à TV Norte Amazonas. Segundo ele, não houve abandono da criança.

Douglas relatou que apenas seguiu uma orientação da sogra, avó materna do bebê, que pediu que ele levasse a criança até a casa do avô paterno. De acordo com seu depoimento, os pais do bebê iriam buscá-lo ao meio-dia.

PUBLICIDADE

“Minha sogra falou: ‘meu filho, tem como levar essa criança para o avô dele? Os pais vão buscar meio-dia’. Então, fui lá, expliquei tudo para o avô, deixei o bebê com ele e fui embora”, afirmou Douglas.

Apesar da explicação, imagens de câmeras de segurança geraram polêmica. Nas gravações, Douglas aparece empurrando o carrinho na rua e, depois, caminhando sozinho, sem o carrinho e sem a criança. As imagens reforçaram rumores de que o bebê havia sido abandonado — algo que Douglas nega veementemente.

“Depois começaram os boatos de que eu abandonei a criança. Não abandonei. Deixei com o avô. Mais tarde ele ainda mandou mensagem para minha sogra dizendo que chamaria o Conselho Tutelar. Não entendi o motivo, talvez não goste de criança”, desabafou.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), está investigando o caso. O Conselho Tutelar também foi acionado e assumiu a guarda temporária do bebê enquanto as apurações seguem para garantir a segurança da criança.