Jovem obrigada a se prostituir aos 15 anos é condenada a pagar R$ 775 mil à família de seu estuprador

Redação AM POST*

Pieper Lewis, uma adolescente dos Estados Unidos, tinha 15 anos quando fugiu da casa de sua mãe adotiva, onde sofria abusos, e ficou sem ter onde morar. Um dia, quando ela dormia em um corredor de um prédio em Des Moines, no estado do Iowa, ela foi acolhida por um homem de 28 anos.

Continua depois da Publicidade

Inicialmente, ela acreditou que esse homem era o namorado dela, mas sem que ela soubesse, ele fez anúncios na internet em que a oferecia para relações sexuais. Ela foi forçada a se prostituir —às vezes, era ameaçada com uma faca para ir para a cama com outros homens. Ela fez isso por cerca de oito vezes.

Um desses homens com quem ela fez sexo depois de ser ameaçada era Zachary Brooks. Ele a estuprou diversas vezes ao longo de semanas. No dia 1º de junho de 2020, após uma dessas ocasiões, com raiva, ela pegou uma faca que estava ao lado da cama e matou Brooks.

Na terça-feira (14), Lewis, hoje com 17 anos, foi condenada a cinco anos em liberdade condicional e a uma multa de US$ 150 mil (R$ 777 mil) por ter matado o homem que ela acusava de ser seu estuprador. O dinheiro deve ser pago para a família do homem que ela matou.

Continua depois da Publicidade

Ela narrou esses fatos à Justiça dos EUA. A polícia e a promotoria nem mesmo tentaram contestar que Lewis foi violentada e forçada a se prostituir (eles só afirmaram que o homem que ela matou estava dormindo quando foi esfaqueado, e por isso não representava um perigo imediato).

Um juiz disse que há evidências que corroboram com o relato da adolescente, segundo o jornal “The Washington Post”.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do G1