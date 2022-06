Jovem que atraiu homem para emboscada é presa em Manaus

Redação AM POST

Maria Luísa Oliveira Da Costa, de 20 anos, foi presa nesta quinta-feira (23/06) pela prática de roubo majorado. A ação policial ocorreu na rua Doutor João de Paulo, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no dia 9 de junho deste ano, quando a mulher atraiu a vítima, um mototaxista de idade não revelada, para uma rua sem saída, no bairro Lírio do Vale, zona oeste.

“Ao chegar no local, outros dois indivíduos estavam aguardando a chegada do mototaxista e da jovem. A dupla rendeu a vítima com arma de fogo e roubou a motocicleta, da marca Honda, de cor preta e outros pertences da vítima”, disse o delegado.

Aldeney ressaltou que as investigações continuarão, para identificar e prender os demais responsáveis pelo crime, bem como, recuperar a motocicleta roubada.

“Portanto, solicitamos a colaboração da população para elucidar esse delito. As pessoas que tiverem conhecimento sobre este crime ou sobre a identificação dos outros dois autores, devem entrar em contato com a unidade policial pelo número (92) 99361-6172, do 19º DIP, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, ressaltou o delegado.

Maria Luísa responderá por roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.