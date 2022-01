Jovem que fazia “disk entrega” de drogas é preso no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um jovem de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas, na modalidade de “disk-entrega”, utilizando uma motocicleta de placa PHJ-4756, em Lábrea (distante a 702 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com polícia, houve uma denúncia anônima contra o suspeito que havia postado uma foto em seu perfil num aplicativo de conversas, informando sobre a prática ilícita.

Com base nas informações, a equipe policial iniciou diligências pelo bairro São José e adjacências, obtendo êxito na abordagem do suspeito na rua Álvaro Maia. Durante a abordagem foi encontrada uma porção de substância com aspecto de maconha, embalada para entrega. Ao ser questionado sobre o restante das drogas, ele acabou confessando que estavam em sua residência, situada na rua Vinte e Dois de Outubro, no mesmo bairro.

Após os procedimentos de busca, ao todo, foram encontradas 57,1 gramas de entorpecentes com características de maconha, cocaína e oxi; além de três munições de revólver calibre 22 e uma balança digital. Em razão dos fatos, ele foi conduzido à delegacia de Lábrea para os devidos procedimentos.

Continua depois da Publicidade

Outro caso

Policiais militares da 3ª CPM em Santo Antônio do Içá, por meio da Linha Direta da unidade, por volta das 19h45, receberam uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes, em um estabelecimento comercial localizado nas proximidades de uma escola, no Centro da cidade.

Os policiais foram ao endereço denunciado para averiguar, onde encontraram uma mulher que fazia o atendimento de clientes. No momento que foi informada sobre a denúncia ela ficou bastante nervosa e em estado de choque, em seguida permitiu a entrada da equipe para realizarem buscas. A mulher após os questionamentos, acabou informando que as drogas e uma quantia em espécie estavam escondidas dentro de um cômodo da casa; e que o dono do ilícito havia saído com sua filha, uma criança de aproximadamente dois anos de idade.

Continua depois da Publicidade

Após alguns minutos, o homem chegou e foi informado sobre a denúncia, quando confessou ser dono do entorpecente. O indivíduo, de 21 anos, juntamente com 54 porções grandes de entorpecentes fracionadas, com aspecto de maconha do tipo “skunk”, e uma outra maior com peso de aproximadamente 344 gramas, além de uma quantia de R$ 230, foram encaminhados para a delegacia da cidade.