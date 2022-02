Jovem que matou tio a facadas tem histórico de violência contra a esposa em Manaus, diz polícia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Almir Machado Andrade, de 22 anos, suspeito de matar o tio Átila dos Santos Andrade, de 52 anos, no dia 27 de janeiro, na rua Aristóteles Bonfim, bairro Petrópolis, zona sul, tem duas medidas protetivas por agressões domésticas por agressão à companheira.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as equipes policiais iniciaram as investigações e chegaram até a identidade do jovem. Ele alega que teria cometido o crime após seu tio ter assediado e passado as mãos nas partes íntimas de sua filha, uma criança de 4 anos.

“Na ocasião, o suspeito teria desferido mais de dez facadas no tio, que foi a óbito no local. As investigações em torno da real motivação do crime ainda continuarão, visto que ambos teriam inúmeros casos de desentendimentos. O infrator também já teria passagem pela polícia por violência doméstica”, explicou Cunha.

A autoridade policial informou que o mandado de prisão temporária em nome do jovem foi expedido no dia 28 de janeiro deste ano, pelo Poder Judiciário, e a ordem judicial foi cumprida no momento em que ele compareceu à sede da DEHS para prestar esclarecimentos.

“A criança, que teria sido vítima dos abusos, será levada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde passará por atendimento com psicólogos e assistentes sociais, que possam conseguir extrair mais informações sobre o caso”, disse o titular da DEHS.

O jovem responderá por homicídio. Ele foi conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Assessoria de Imprensa