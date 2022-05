Jovem que teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado inicia remoção da tatuagem

Redação AM POST

Tayane Caldas, que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, Gabriel Coelho, iniciou o procedimento para fazer a remoção da inscrição em Taubaté, interior de São Paulo. Depois de uma mobilização nas redes sociais, a jovem ganhou o tratamento para retirar a tatuagem no rosto e das áreas íntimas. Ela afirma que os desenhos foram feitos à força pelo ex.

A primeira sessão foi feita nessa quarta-feira (25). Já na primeira sessão a inscrição com o nome do namorado começa a ficar menos aparente. A imagem com o relato de Tayane foi compartilhada por sua advogada nas redes sociais.

A jovem deve fazer algumas dezenas de sessões do tratamento, que é à laser, para a remoção.

O ex-namorado de Tayane, Gabriel Coelho, segue preso. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha no apuração do consentimento da jovem, já que as versões dos dois são divergentes.

Com informações do G1