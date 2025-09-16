Jovem registra BO e acusa companheiro e familiares de violência doméstica em Manaus

Notícias Policiais – A jovem Alice Melo da Silva, 22 anos, registrou boletim de ocorrência na sexta-feira (12) relatando ter sido vítima de violência doméstica praticada não apenas pelo companheiro, mas também por familiares dele. O caso, que envolve lesão corporal, ameaça e injúria, cita Petherson de Souza Matos, 21 anos, a mãe dele, Gislene Paulo de Souza, 48, e a irmã, Amanda de Souza Rodrigues, 30.

Segundo o relato de Alice, as agressões foram brutais: ela afirma ter sido atingida com golpes de caneta, além de chutes, pontapés e socos, até a intervenção do padrasto do ex-companheiro, que interrompeu o ataque. O episódio ocorreu na frente da filha do casal, uma criança de 7 anos, que presenciou a violência sofrida pela mãe.

O exame de corpo de delito já realizado comprova as agressões, de acordo com o registro. No mesmo boletim, foram incluídos pedidos de providências urgentes para garantir a segurança de Alice e de sua filha. O documento formaliza as acusações e descreve a sequência de violência alegada pela vítima, com identificação dos supostos agressores e das condutas imputadas (lesão corporal, ameaça e injúria).

Com o BO protocolado e os indícios documentados pelo exame, o caso segue amparado pelos registros oficiais apresentados por Alice, que busca medidas imediatas de proteção para si e para a criança.