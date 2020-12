Jovem sofre graves queimaduras após levar banho de água fervente da mãe da namorada

Redação AM POST

O jovem Breno Santos Gonçalves, de 19 anos, sofreu graves queimaduras pelo corpo depois de levar um banho de água fervente na noite de quinta-feira (10) em José de Freitas (PI). O jovem acusa a mãe da namorada dele de praticar o ato, que é uma professora identificada como Amparo Aquino. A mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

O rapaz foi até a casa da namorada após receber uma ligação da mãe da jovem convidando-o para ir até lá. Ao chegar na residência, ele foi surpreendido com um banho de água fervente arremessado pela própria professora que não aceita o relacionamento da filha com o rapaz.

De acordo com a reportagem do site Revista Opinião, o motivo da ação da mulher seria a perda da virgindade da filha com Breno, versão também confirmada pelo advogado da suspeita.

Após a ocorrência, o jovem deixou o local e se deslocou correndo para o hospital Nossa Senhora do Livramento que fica há poucos metros da residência da suspeita.

