Jovem suspeito de cometer assaltos é executado a tiros em Manaus

O detento do semiaberto, Paulo Ricksson Gonçalves da Gama, de 19 anos, que estava usando tornozeleira eletrônica, foi morto na tarde desta terça-feira (21), na Rua 64, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo.

Segundo a polícia, o rapaz estaria cometendo assaltos na região, acompanhado de dois comparsas, um pilotando a moto em que estava e o segundo, em outra motocicleta. Até que um suspeito, vestido com uma bermuda vermelha e uma camisa de manga longa, de cor cinza e preta, efetuou os disparos e fez com que a vítima, que estava na garupa de uma das motos, caísse no chão e os comparsas fugissem.

Paulo Ricksson caiu no chão ainda com vida. Segundos depois, o suspeito se aproximou e efetuou mais disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. Os tiros atingiram a região do braço, da cabeça e tórax.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil irá investigar o crime.