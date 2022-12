Jovem tem rosto cortado enquanto dormia em viagem de ônibus

Redação AM POST

A jovem Stefani Firmo teve o rosto cortado enquanto dormia durante uma viagem de ônibus entre as capitais dos estados de Pernambuco e Bahia, no nordeste brasileiro. A vítima denunciou que foi atacada por volta das 5h da última terça-feira (29), em um trecho próximo ao município de Conde, no litoral norte baiano.

Em um relato publicado nas redes sociais, a jovem mostra imagens de como ficou seu rosto momentos após o ataque e depois de receber diversos pontos cirúrgicos por conta do corte, além de dar detalhes sobre o que pode ter ocorrido.

Stefani afirma que embarcou no ônibus em Recife às 18h15 de segunda-feira (28), o qual tinha previsão de chegada em Salvador no dia 29 às 7h40. De repente, por volta das 5h, ela sentiu uma dor intensa no rosto e sentiu o próprio sangue escorrendo.

A vítima foi até a poltrona de uma amiga, que estava viajando junto, para receber ajuda com os primeiros socorros e também acordar os outros passageiros do ônibus.

“A violência comigo foi gratuita”, comentou Stefani, explicando que não se envolveu em nenhuma discussão ou briga durante a viagem. Apesar do corte extenso, um laudo médico atestou que a lesão é considerada leve.

“Não sei se a intenção da pessoa era me cortar gravemente ou me matar, mas o fato é que já não podemos nem mesmo viajar em segurança. Não estamos seguros em local nenhum. Provavelmente ficarei com uma lembrança eterna no rosto, que me fará relembrar esse terrível momento inúmeras vezes”, lamentou.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia esclareceu que todos os passageiros do ônibus foram ouvidos, mas nenhum afirmou ter visto a ação criminosa. Uma faca foi achada com uma passageira e o objeto foi encaminhado à perícia.

As câmeras de segurança do ônibus foram solicitadas e devem ser analisadas em breve para elucidar o que de fato ocorreu e quem seria responsável pela ação.

Com informações do DOL*