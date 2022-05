Jovem teria sido forçada a deixar ex-namorado tatuar o nome dele em seu rosto

Redação AM POST

Uma jovem de 18 anos que havia desaparecido voltou para casa com o nome do ex-namorado tatuado no rosto. O caso aconteceu no último sábado (21) em Taubaté, no interior de São Paulo, o nome dele também foi tatuado em outras partes do corpo dela.

De acordo com a mãe da vítima, ela não impediu o ex de fazer as tatuagens porque tinha medo de que ele a matasse. Agora, a polícia local investiga o caso como possível tortura.

O suspeito, de 20 anos, foi detido, pois descumpriu duas medidas protetivas que proibiam que tivesse contato com a jovem.