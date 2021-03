Jovem viaja para conhecer namorada virtual, é enganado e resgatado por policiais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Uma operação envolvendo policiais militares do Rio Grande do Sul e de São Paulo nesta quinta-feira (11) teve por objetivo um resgate incomum de ajudar um jovem de 18 anos com o coração partido, que havia se deslocado de Gravataí (RS) à capital paulista para se encontrar com a garota com quem vinha namorando virtualmente nos últimos dois anos. A distância entre as duas cidades é de 1.115 km.

Bloqueado nas redes sociais pela amada, o rapaz, identificado como Matheus, se viu com apenas R$ 15 na carteira no terminal rodoviário do Tietê. Órfão de mãe e sem saber quem é o pai, Matheus ligou para o policial militar que lhe deu aulas, quando adolescente, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Continua depois da Publicidade

E foi por meio desse pedido de socorro ao soldado Diogo Rafael Ávila de Moura, do 17ºBPM, em Gravataí, que policiais militares dos dois estados se uniram numa rede colaborativa para que o jovem pudesse voltar à sua cidade natal.

Ávila, que integra o Proerd há seis anos e é pai de uma menina de 3, contou ter sentido empatia pelo rapaz, que deixou sua vida para trás para morar com uma garota por quem se apaixonara.

“Sou pai, fico emocionado, me coloco no lugar dele. Imagina se fosse a minha filha lá?”, afirmou o PM.

Continua depois da Publicidade

Na véspera, o soldado Ávila foi até a rodoviária receber Matheus, após seus colegas terem juntado R$ 500 numa vaquinha para pagar a passagem de volta do rapaz, além de alguns gastos com a alimentação dele.

De acordo com o policial, Matheus tinha combinado de se mudar para a casa da então namorada, que ele acreditava viver em Osasco (SP). E assim tomou rumo a São Paulo só com o dinheiro da ida. No entanto, ao chegar na rodoviária no domingo, dia 7, a amada parou de lhe responder.

Continua depois da Publicidade

O sumiço da namorada perdurou para a grande decepção de Matheus, que ficou ainda mais nervoso. “Na segunda de manhã, ele me retornou de novo: bah, ela não veio, não me mandou mais mensagem. Eu falei: não, continua no banco da rodoviária, fica aí”, narrou o soldado.

Embora Matheus tivesse apenas R$ 15 no bolso, sem cartão, ele ainda tinha esperança de pegar um carro de aplicativo até Osasco e tentar encontrar a namorada. Mas o apaixonado já não conseguia mais entrar em contato com ela.

Continua depois da Publicidade

“Na segunda de tarde, ele já estava desesperado, me ligou chorando: bah, eu acho que caí num golpe. Ela me bloqueou, não fala mais comigo e tal. Aí eu: não, te acalma que eu vou começar a organizar tua vinda, fica tranquilo”.

Ávila afirmou que os R$ 500 necessários para o retorno de Matheus foram reunidos em questão de minutos. Ainda que o jovem não tenha parentes, o soldado lembrou que ele tem uma madrinha que mora no mesmo bairro que o rapaz, atingido por “elevada vulnerabilidade social”, conforme descreveu.

“Quando ele desceu do ônibus aqui ontem, a primeira frase que ele falou, ele me olhou chorando e falou: eu tinha certeza que o senhor não ia me deixar lá”.

Após o encontro emocionado, Matheus recebeu um kit de boas vindas e foi conduzido de viatura até a residência de sua madrinha, em Gravataí, que se emocionou com a situação e o retorno do afilhado.

“Isso é muito importante, sabe, pra outros jovens, sejam meninos ou meninas, não caírem na mesma asneira que o Matheus fez. Por isso que a gente tem que divulgar”, frisou o PM.

*Com informações do site Extra