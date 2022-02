Jovens foram mortas, estupradas e decapitadas por negarem sexo, diz um dos suspeitos do crime

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Rafael Ribeiro Abreu, de 17 anos, suspeito de envolvimento na morte das jovens Luana Lopes Teles, de 17 anos, e Cintia Marques da Silva, de 23 anos, disse à Polícia Civil que o crime aconteceu após as vítimas se recusarem a fazer sexo com outro suspeito, um homem de 24 anos. As informações são do G1, com base na Polícia Civil de Piraí do Sul, Paraná, onde o crime aconteceu.

Na última quinta-feira (17), Rafael e outro adolescente de 13 anos, também suspeito de participação do crime, foram apreendidos pela polícia. A dupla estava em uma casa na área rural da cidade.

A polícia chegou até os autores do crime graças a uma câmera de segurança instalada nas proximidades de onde os corpos foram encontrados.

Os suspeitos as estupraram, mataram, decapitaram e transaram com os corpos sem cabeça, praticando necrofilia, quando um cadáver é usado com objetivo sexual. Eles estão presos.

Eles decapitaram as jovens e enterraram os corpos 30 metros longe das cabeças. O delegado ainda revelou que, antes de enterrar os corpos, o homem mais velho fez sexo com um dos corpos já decapitados.

Os suspeitos foram localizados em imagens de câmeras de segurança de um dos locais onde as jovens passaram na cidade na noite do crime.