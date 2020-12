Jovens ligados à venda de drogas são presos no bairro Coroado

Redação AM POST

Policiais militares da 30ª e 11ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), em diferentes ocorrências na noite de sábado (26/12), apreenderam drogas e arma de fogo, e efetuaram a detenção de dois jovens, de 18 e 20 anos de idade, envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes no bairro Coroado, na zona leste da capital.

As ações operacionais denominadas “Saturação”, ocorreram entre 23h e 23h30, em áreas dos bairros Coroado 1 e 2. Durante incursão no beco Três Irmãos, no Coroado 2, os policiais avistaram um indivíduo suspeito na viela, que, percebendo a aproximação dos policiais, rapidamente adentrou uma residência.

Foi realizada a abordagem no interior da casa, onde, após buscas, os militares encontraram materiais ilícitos, sendo seis porções de substância branca com características de cocaína, com peso de 986,10 gramas aproximadamente; um revólver calibre 38 marca Rossi, com quatro munições intactas; uma balança digital; e dois aparelhos celulares marca Samsung de cor dourada.

O jovem, de 20 anos, foi detido e posteriormente encaminhado, juntamente com o material ilícito, para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

Detido por tráfico – Ainda na noite de sábado, por volta de 23h30, a equipe da viatura R01, com apoio do Comando de Policiamento Ostensivo (CPO) Leste, realizou abordagem a um jovem posteriormente identificado com 18 anos, na rua São Pedro, bairro Coroado 1.

Durante a busca e revista pessoal, com ele foram encontradas uma porção média com aspecto de cocaína com peso de 49 gramas; a quantia em dinheiro de R$ 160; duas balanças digitais; além de um celular marca Samsung e um relógio.

Diante do flagrante, o jovem também foi apresentado ao 14° DIP, para as providências legais.

* Com informações da assessoria de imprensa