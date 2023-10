Jovens são apreendidos suspeitos de filmar estupro coletivo

Um jovem, de 18 anos, acabou preso e um adolescente, de 17, apreendido, suspeitos de participarem e filmarem um estupro coletivo, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. A operação envolveu as polícias Civil e Militar. As informações são do Metrópoles.

Os dois foram detidos nessa sexta-feira (20). A vítima é uma adolescente, de 16 anos. À corporação o jovem negou o crime, no entanto, o menor de 18 anos confessou a situação e comentou sobre o vídeo. As identidades deles não foram divulgadas, e um terceiro suspeito é considerado foragido

O abuso sexual ocorreu em agosto deste ano. A vítima informou que ela e um amigo dela foram atraídos por três homens — um deles ela já conhecia — para beber em uma casa.

A polícia informou que Adriano Jaime, a adolescente disse que percebeu um gosto diferente na bebida. “Ela lembra que começou a beber e percebeu que a bebida estava diferente. Um dos suspeitos pediu ao amigo dela para ir à distribuidora comprar mais energético. A partir daí, ela disse que não lembra de mais nada, só de flashs de um deles em cima dela”, contou o delegado.

Adriano conta que eles podem responder por estupro de vulnerável, corrupção de menor, por terem filmado o ato sexual e por terem fornecido bebida alcoólica para uma menor de 18 anos.

