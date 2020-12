Jovens são detidos por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Compensa 2

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite de domingo (20/12), três jovens, dois de 18 e um de 19 anos de idade, por envolvimento com o tráfico de drogas, no beco das Flores, na rua das Flores, bairro Compensa 2, zona oeste da capital amazonense. A ação ocorreu após denúncia feita por moradores do local.

A denúncia anônima foi recebida por volta das 18h30 do domingo, e informava sobre suposto comércio de entorpecentes na área promovido pelos dois jovens. Ao chegar ao local indicado, duas equipes da Força Tática, com permissão dos presentes, entraram na residência para fiscalização.

Os policiais fizeram revistas individuais em quatro jovens encontrados no local, um dos quais um adolescente de 15 anos, e encontraram com um deles uma arma de fogo. Observaram também vários materiais entorpecentes espalhados pelo chão da casa.

Os policiais apreenderam na ação um revólver calibre 38 com cinco munições intactas; 78 trouxinhas de supostamente cocaína; três pequenas porções de supostamente pasta base de cocaína; duas balanças de precisão; dois aparelhos celulares; e tesouras, carretéis de linha, colheres e sacos plásticos transparentes, que estavam servindo para embalagem dos entorpecentes.

Os três jovens maiores de idade receberam voz de prisão e, juntamente com a materialidade e com o adolescente, na condição de testemunha, foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos e providências cabíveis. Nenhum dos detidos tinha registro de passagem anterior pela polícia.

