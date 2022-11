Jovens são executados a tiros dentro de salão na zona oeste de Manaus

Redação AM POST

Um homem identificado como Jorge da Silva Falcão, conhecido como ‘Jorginho’, de 21 anos, e Lucas Gabriel Carlos Nascimento, também de 21 anos, foi mortos a tiros na rua Cubatão, bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações da polícia, os dois estavam em um salão quando suspeitos chegaram em um carro e começaram a atirar. Jorge tentou fugir mas foi assassinado do lado de fora do estabelecimento.

As vítimas morreram no local. De acordo com a perícia, o crime aparenta ser acerto de contas. Jorginho foi atingido com

No final da tarde desta segunda-feira (14), Jorge da Silva Falcão, vulgo Jorginho, de 21 anos, e Lucas Gabriel Carlos Nascimento, de 21 anos, foram executados na cinco disparos no tórax e Lucas acabou atingido com nove tiros, no ombro, peito e pescoço.

Continua depois da Publicidade

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela polícia.