Jovens são presos e adolescente apreendido após flagrante com drogas no bairro Santo Antônio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na noite de sábado (27/02), policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram dois homens de 19 e 20 anos, juntamente com um menor de 17 anos, que foi apreendido, depois que o trio foi encontrado porções de drogas e objetos suspeitos na rua Presidente Kennedy, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Segundo os policiais, a equipe na viatura AM 6064, realizava patrulhamento de rotina nas imediações, quando foi abordada por um motorista de aplicativo, informando que os dois homens estavam em atitude suspeita dentro do veículo.

Na abordagem, os dois suspeitos, um de 19 anos e o menor de 17, relataram que iriam recolher entorpecentes no Conjunto dos Bancários, no mesmo bairro. Ao chegar no local informado pelos suspeitos, com o apoio da equipe do Supervisor de Área, a equipe encontrou um homem, de 20 anos, que cumpre pena por tráfico de drogas e portando tornozeleira eletrônica, com os entorpecentes mencionados.

Com os três, foram encontrados um aparelho celular, um relógio de pulso, um cordão niquelado, uma aliança dourada, três grandes porções de substância com aspecto de oxi, três porções médias de substância com aspecto de oxi, e R$ 82,35 em espécie. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos, com o material encontrado, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa