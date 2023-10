Juiz é cercado e morto por atiradores dentro do próprio carro

Um juiz que já atuou como desembargador em Pernambuco foi morto dentro do próprio carro após ser cercado por atiradores, em Jaboatão dos Guararapes, na noite de quinta-feira (19). A vítima já atuou como desembargador substituto e a polícia crê em execução. As informações são do SBT Notícias.

Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, estava dirigindo quando sofreu o ataque. Os criminosos, em outro veículo, dispararam várias vezes e fugiram. O juiz foi baleado na região do ouvido e perdeu o controle, subindo em uma calçada e colidindo em um muro. O resgate foi acionado, mas o juiz morreu no local. O veículo foi recolhido para perícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a polícia, quatro bandidos estavam dentro do carro. Três desceram para conferir se o juiz estava morto e efetuaram mais disparos. O bando fugiu. Câmeras de monitoramento na rua serão analisadas.

Moradores afirmaram que tinha uma viatura da Polícia Militar próxima e que, por pouco, os agentes não alcançaram os criminosos. O caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio. O celular e o carro da vítima, porém, não foram levados.

O Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Superior Tribunal Federal (STF), prestou solidariedade aos familiares do juiz e condenou o “assassinato covarde”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Conversei com o presidente do Tribunal de Justiça do estado, que está em contato com as autoridades locais para apuração célere do episódio e a devida punição dos envolvidos. O Conselho Nacional de Justiça acompanhará os desdobramentos para garantir que a Justiça seja feita”, afirmou.

Silva atuava na 21ª Vara Civil da capital Recife, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e estava na magistratura há mais de 30 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Conhecido como Paulão, o magistrado era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano. Tinha 69 anos e era juiz há quase 34 anos. Em várias oportunidades atuou como desembargador substituto. O Tribunal está entrando em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados. Que Deus conforte os corações de familiares, parentes e amigos”, escreveu, em nota, o tribunal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST